Фильм по книге самой издаваемой писательницы в России оказался на вершине проката

Российская мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила прокат после премьеры. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

В стартовый уикенд картина заработала почти 200 млн рублей и собрала 407,9 тысяч зрителей, что и позволило ей оказаться на вершине проката.

В основу сценария фильма «Твое сердце будет разбито» легла книга самой издаваемой писательницы в России Анны Джейн. По сюжету старшеклассница Полина из-за травли идет на сделку с главным школьным хулиганом, чтобы он притворился ее парнем и защищал, а она взамен соглашалась бы на все, чего он потребует.

На втором месте оказался лидер предыдущей недели «Домовенок Кузя 2» со 172,34 млн рублей. На третьем месте также оказалась российская премьера — мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала». Касса мультфильма об эрмитажных котах в первый уикенд составила 40 млн рублей.

Ранее семейная комедия «Доктор Гаф» Михаила Расходникова вышла в российский прокат.

 
