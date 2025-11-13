На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Близкая подруга Гурченко рассказала про их отношения: «Людмила Марковна умела дружить»

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Близкая подруга Людмилы Гурченко дизайнер Елена Ярмак в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что великая актриса была хорошим другом.

«Однажды мы поехали в Киев с Катей Рождественской на презентацию ее выставки — и с Людмилой Марковной невозможно было пройти, журналисты нас оцепили. И обращались, естественно, только к ней. Но она сказала: «Нет, мне это уже не нужно. А вот тебе пригодится». И все время ставила меня впереди. Такая человечность и забота могли бы удивить — все-таки слишком большая она звезда. Но Людмила Марковна умела дружить так, как дано не каждому. <...> В другой раз мне предложили сделать шоу в Лондоне, на форуме, который должна была посетить Маргарет Тэтчер. И сказали, что будут очень рады и предоставят все условия, если сможем уговорить Людмилу Марковну поехать с нами. Она в принципе не очень любила ездить. Но спросила у меня: «А тебе это нужно?» И когда я ответила, что желательно, сказала: «Поеду». Потом собрала актрис, звездную команду, Таню Михалкову, каждому вручила по нашей шубе. И все срежиссировала сама, абсолютно безвозмездно. На дружеской основе. Все, что она делала, шло от сердца — со всей энергетикой добра», — поделилась Ярмак.

Людмила Гурченко – легендарная актриса советского и российского кино, эстрадная певица. Наиболее известна по ролям в кино «Карнавальная ночь», «Двадцать дней без войны», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и многих других картинах. Людмилы Гурченко не стало в возрасте 75 лет 30 марта 2011 года. 12 ноября 2025 года ей могло бы исполниться 90 лет.

Ранее актер Мамаев признался, что Гурченко научила его быть фотогеничным в кадре.

