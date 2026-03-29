Анита Цой удивила студентов танцем под BTS

Певица Анита Цой опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как танцует под песню южнокорейской поп-группы BTS «Swim».

Цой станцевала для студентов своего Института креативных индустрий (ИКИ). Ученики учреждения отреагировали на выступление бурными аплодисментами.

«Когда директор института не смог отказать своим студентам и дал жару. Поставь оценку от 1 до 10!» — подписала публикацию артистка.

В комментариях поклонники выразили восхищение танцу Цой, а коллеги певицы ее поддержали. Певицу похвалили такие артисты, как Слава, Пелагея, Татьяна Навка.

Цой также похвалила BTS и порадовалась, что группа вернулась к творчеству после армии.

«Горжусь тем, что сделали ребята. Слава богу, что они решили продолжать свой путь вместе после армии и не разошлись, как в море корабли. А ведь могли. Зато какое удовольствие поклонникам снова оказаться вместе с любимой группой на одной волне», — заявила исполнительница.

В апреле после выхода альбома Arirang стартовало мировое турне BTS. Группа не гастролировала с 2022 года из-за прохождения двух участников обязательной военной службы в Южной Корее.

Ранее продюсер назвал визит BTS в Россию возможным.