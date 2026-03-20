Продюсер назвал визит BTS в Россию возможным

Продюсер Рудченко призвал не торопиться с прогнозами на концерт BTS в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил шансы на визит южнокорейской кей-поп-группы BTS в Россию. Его цитирует РИАМО.

Он напомнил, что BTS накопили огромное количество фанатов по всему миру.

«И сейчас, напомнив о себе новым альбомом, они могут рассчитывать, что он будет любим поклонниками. Старые фанаты их творчества с удовольствием подхватят эту волну, а потом уже и новое поколение», — сказал он.

По мнению Рудченко, визит BTS в Россию возможен, однако он не советовал бы торопиться с прогнозами

BTS выступит 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом BTS The Comeback Live: Arirang. Выступление приурочено к выходу нового, первого за почти четыре года, студийного альбома Arirang. Ожидается, что выступление посетят до 260 тыс. зрителей.

