Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Культура

Билана насмешили новостями о его настоящем имени: «Спасибо, что сказали»

Максим Богодвид/РИА Новости

Заслуженного артиста России Диму Билана рассмешили «новостями» о его настоящем имени. Над сообщениями поклонников Билан пошутил в социальной сети Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он ответил на сообщение «Вы знали, что Билана зовут Виктор, а не Дима?»

«Блин, не знал, шок, спасибо, что сказали», — ответил певец.

Также он отреагировал на сообщение о том, что уже несколько лет стоит на «обложке» плейлиста «Поп на русском» в одном из стримингов.

«Потому что номер один», — отреагировал он.

Виктор Белан официально сменил имя и фамилию на Дима Николаевич Билан в июне 2008 года. Это решение было принято после кончины его первого продюсера Юрия Айзеншписа и последовавших судебных разбирательств за право использования сценического псевдонима. Тогда Билан решил сделать псевдоним официальным именем.

Накануне Билан рассказал, что в последнее время выпускает мало новых песен, потому что ждет особой идеи. Певец пояснил, что рассчитывает на появление сильной и «сумасшедшей» песни, которая сможет его вдохновить.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала подарок от Билана за сотни тысяч рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!