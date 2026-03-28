Билана насмешили новостями о его настоящем имени: «Спасибо, что сказали»

Певец Билан пошутил над слушателями, которые не знают его имени

Заслуженного артиста России Диму Билана рассмешили «новостями» о его настоящем имени. Над сообщениями поклонников Билан пошутил в социальной сети Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он ответил на сообщение «Вы знали, что Билана зовут Виктор, а не Дима?»

«Блин, не знал, шок, спасибо, что сказали», — ответил певец.

Также он отреагировал на сообщение о том, что уже несколько лет стоит на «обложке» плейлиста «Поп на русском» в одном из стримингов.

«Потому что номер один», — отреагировал он.

Виктор Белан официально сменил имя и фамилию на Дима Николаевич Билан в июне 2008 года. Это решение было принято после кончины его первого продюсера Юрия Айзеншписа и последовавших судебных разбирательств за право использования сценического псевдонима. Тогда Билан решил сделать псевдоним официальным именем.

Накануне Билан рассказал, что в последнее время выпускает мало новых песен, потому что ждет особой идеи. Певец пояснил, что рассчитывает на появление сильной и «сумасшедшей» песни, которая сможет его вдохновить.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала подарок от Билана за сотни тысяч рублей.