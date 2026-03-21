Дима Билан объяснил, почему почти не выпускает новые песни

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал РИА Новости, что в последнее время выпускает мало новых песен, потому что ждет особой идеи для крупной композиции.

Певец пояснил, что сейчас у него немного музыкального материала, так как он рассчитывает на появление сильной и «сумасшедшей» песни, которая сможет его вдохновить.

По словам Билана, он также находится в поиске талантливого композитора, с которым сможет создать уникальный хит.

До этого Дима Билан в беседе с «Газетой.Ru» на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ — 2026» отреагировал на слухи о конкуренции с Филиппом Киркоровым. Артист отметил, что не соревнуется с исполнителем хита «Единственная моя». Он признался, что считает Киркорова легендарным человеком. Также он подчеркнул, что никогда не гнался за наградами, хоть и является рекордсменом по их числу.

О напряженных отношениях между певцами заговорили после интервью Киркорова, в котором он признался, что за полетами зрители идут к Билану, а за хорошими песнями — к нему. Также певец говорил журналистам, что возглавляет российский шоу-бизнес, а Дима Билан и Сергей Лазарев идут следом за ним.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала подарок от Билана за сотни тысяч рублей.