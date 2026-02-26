Размер шрифта
Блиновская вернула в собственность компанию «Сады Адыгеи»

Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская снова стала полноправной собственницей ООО «Сады Адыгеи». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Блиновская получила 100%-ю долю компании. ООО оценивается в 21 миллион рублей.

В октябре 2025-го Арбитражный суд Москвы признал недействительным уменьшение доли Натальи Блиновской (жены брата блогерши) в компании со 100 до 50%, которое было сделано с помощью увеличения уставного капитала «Садов Адыгеи», а также благодаря введению в ее состав участников Людмилы Цулаевой. Эта доля составляла 50%, ее оформили решением единственного участника общества от 15 января 2024 года.

Также суд признал недействительной сделкой действия Натальи Блиновской по выходу из состава участников компании, оформленные заявлением о выходе от 6 марта 2024 года.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года признал Блиновскую виновной в легализации доходов и неправомерном обороте денежных средств. Блогерша получила 4,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в список имущества Елены Блиновской включили лодки и тракторы.

 
