Хлыст Индианы Джонса купили за $525 тысяч

Хлыст Индианы Джонса продали на аукционе за $525 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о хлысте, который исполнитель главной роли Харрисон Форд использовал в финале фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Картина «Индиана Джонс и последний крестовый поход» вышла в 1989-м. В этом же году, по словам представителей аукциона, этот инвентарь для съемок подарили принцу Великобритании Чарльзу — ныне королю Карлу III. В презент также было приложено письмо, которое сейчас получит покупатель лота. Его личность неизвестна.

В 2023 году вышла 5 часть франшизы про археолога Индиану Джонса под названием «Колесо судьбы». К своим ролям вернулись Харрисон Форд, Джон Рис-Дэвис и Карен Аллен. Также актерский состав пополнился такими известными артистами, как Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Тоби Джонс и Мадс Миккельсен.

В июне 2023-го на тот момент 80-летний Харрисон Форд заявил, что не планирует уходить на пенсию из-за возраста, так как ему нравится сниматься в кино. Артист признался, что еще не выгорел от работы из-за других актеров и членов съемочной группы, с которыми он работает.

Ранее Харрисон Форд отказался вести премию «Оскар».