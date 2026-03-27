Зрительница о концерте Долиной, на который не продавались билеты: «Идти было как-то не по себе»

Зрительница концерта Ларисы Долиной Анжелика рассказала «Газете.Ru», что на выступлении артистки не было свободных мест. При этом еще за несколько часов до ее выхода на сцену не было продано и половины билетов.

По словам Анжелики, ей было «не по себе» идти на концерт из-за скандала вокруг Долиной. Однако в итоге выступление ей понравилось, как и другим зрителям.

«Концерт прошел очень душевно! Зал был полный! Мне очень понравился концерт. Публика встречала очень тепло, дарили много букетов цветов. Честно, из-за всей этой шумихи вокруг Долиной мне было идти на концерт как-то не по себе. Но я ни разу не была раньше у нее на концертах, и мне очень хотелось послушать, как она поет в живую. Тем более в таком месте, где можно прям близко увидеть певицу. Мне понравился концерт. Лариса Александровна — обычная, как и все артисты», — поделилась зрительница.

Сольный концерт Долиной прошел 26 марта в московском баре. В СМИ сообщали о низком спросе на выступление и дорогих билетах от 9,5 тысячи рублей. Также отмечалось, что шоу могли отменить из-за плохих продаж.

Лариса Долина попала в большой скандал в 2024 году, когда стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Москве. Узнав об обмане, певица обратилась в суд с требованием вернуть ей жилье и деньги. На тот момент у недвижимости уже появился новый владелец — Полина Лурье. Спор разрешился только в декабре 2025 года, когда Верховный суд РФ признал сделку купли-продажи законной.

Ранее Лариса Долина призвала хранить любовь, надежду и веру.

 
