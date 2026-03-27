Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Врач рассказал, можно ли было спасти Александра Барыкина

Терапевт Кондрахин: артист Барыкин мог бы избежать инфаркта
Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Врач оценил шансы спасти певца Александра Барыкина, который 15 лет назад не пережил инфаркт во время гастролей в Оренбурге. Своим мнением с aif.ru поделился терапевт Андрей Кондрахин.

По данным СМИ, за год до кончины у исполнителя хитов «Букет» и «За той рекой» случился микроинфаркт. Врачи рекомендовали ему пройти полное обследование и сделать шунтирование, но артист по неизвестным причинам отложил поход в больницу.

«Если бы он это сделал, инфаркт не был бы полностью исключен, но его вероятность была бы очень низкой. Врачи фактически починили бы сосуды, которые кровоснабжают сердце», — сказал Кондрахин.

Врач объяснил, что во время микроинфаркта в сердце произошел надрыв в одном месте, а во время обширного повреждения стали распространяться на другую часть сердца, и спасти человека в этом случае уже невозможно.

Кроме того, продолжил Кондрахин, серьезную нагрузку на систему кровообращения могло оказать выступление на сцене. Он уточнил, что пение на выдохе и задержка дыхания неизбежно повышают нагрузку на сердце, что может усугубить состояние человека.

Александра Барыкина не стало в возрасте 59 лет 26 марта 2011 года. Во время концерта в Оренбурге у него случился обширный инфаркт.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!