Врач рассказал, можно ли было спасти Александра Барыкина

Врач оценил шансы спасти певца Александра Барыкина, который 15 лет назад не пережил инфаркт во время гастролей в Оренбурге. Своим мнением с aif.ru поделился терапевт Андрей Кондрахин.

По данным СМИ, за год до кончины у исполнителя хитов «Букет» и «За той рекой» случился микроинфаркт. Врачи рекомендовали ему пройти полное обследование и сделать шунтирование, но артист по неизвестным причинам отложил поход в больницу.

«Если бы он это сделал, инфаркт не был бы полностью исключен, но его вероятность была бы очень низкой. Врачи фактически починили бы сосуды, которые кровоснабжают сердце», — сказал Кондрахин.

Врач объяснил, что во время микроинфаркта в сердце произошел надрыв в одном месте, а во время обширного повреждения стали распространяться на другую часть сердца, и спасти человека в этом случае уже невозможно.

Кроме того, продолжил Кондрахин, серьезную нагрузку на систему кровообращения могло оказать выступление на сцене. Он уточнил, что пение на выдохе и задержка дыхания неизбежно повышают нагрузку на сердце, что может усугубить состояние человека.

Александра Барыкина не стало в возрасте 59 лет 26 марта 2011 года. Во время концерта в Оренбурге у него случился обширный инфаркт.

