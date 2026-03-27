Товстик и Диброва захотели общих детей: «Останавливаться не собираемся»

Блогерша Полина Диброва и бизнесмен Роман Товстик захотели общих детей. На это Диброва намекнула на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Пара сняла ролик под трендовый звук, где им якобы задают вопрос о хобби.

«Да, но нас хотят закодировать», — отвечает пара.

В видеоролике Диброва и Товстик показали пятерых детей: сыновей Полины и Дмитрия Дибровых, а также детей Романа и Елены Товстик.

«Останавливаться не собираемся», — сопроводила пост подписью Полина.

В 2025 году Товстик попал в большой скандал, когда стало известно о его связи с бывшей женой Дмитрия Диброва Полиной. В то же время он расстался со своей супругой Еленой Товстик и подал на развод. По данным СМИ, из-за слухов и громких разбирательств бизнес-партнеры хотели исключить предпринимателя из фирмы NL, однако этого в итоге не произошло.

Как стало известно «Газете.Ru», 24 марта суд официально развел Товстиков, отклонив жалобу Елены. Сейчас бывшие супруги продолжают делить имущество, а также определяют местожительство детей. Дела приостановлены до проведения экспертизы.

После развода Роман Товстик стал открыто встречаться с Полиной Дибровой. Пара вместе живет, путешествует и воспитывает детей. Также модель делилась, что задумывается о совместном ребенке с возлюбленным.

Ранее сообщалось, что Роман Товстик заработал на бизнесе 220 млн рублей за год.