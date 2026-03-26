Адвокат Романа Товстика подтвердил его развод с женой: «Решение вступило в законную силу»

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердил развод бизнесмена с женой Еленой Товстик.

По словам юриста, 24 марта суд отклонил жалобу экс-супруги Товстика на решение о расторжении брака.

«Жалоба Елены Товстик на решение о расторжении брака была отклонена. Елена требовала отменить решение о расторжении брака и фактически требовала сохранить брак. 24 марта Никулинский суд отклонил жалобу. Брак расторгнут, решение вступило в законную силу», — заявил Рябченко.

Адвокат также рассказал, что бывшие супруги продолжают судиться из-за совместно нажитого имущества и детей. Оба дела приостановлены до проведения экспертиз.

Роман Товстик после ухода от жены сошелся с экс-супругой Дмитрия Диброва Полиной. Сейчас они не скрывают отношения, вместе живут и воспитывают детей друг друга. Кроме того, Полина продолжает поддерживать общение с бывшим мужем, который тоже успел наладить личную жизнь после развода. По данным СМИ, он встречается с нутрициологом Екатериной Гусевой.

