Главные герои «Секретных материалов» станут темнокожими

Главные роли в перезапуске сериала «Секретные материалы» сыграют актеры Дедуайлер и Пател

Специальные агенты из сериала «Секретные материалы» станут темнокожими. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет Deadline.

Роли новой пары агентов ФБР, сталкивающихся с паранормальными явлениями, могут сыграть Химеш Патель («Довод», «Черное зеркало») и Даниэль Дедуайлер («Рустер», «Медведь»).

Официального подтверждения этой информации пока не было.

В конце февраля стало известно, что сервис Hulu занялся производством пилотной серии перезапуска культового фантастического сериала 1990-х. Режиссерское кресло нового проекта займет Райан Куглер — обладатель «Оскара» за свой последний фильм «Грешники».

В оригинальном проекте роли агентов Даны Скалли и Фокса Малдера в котором играли Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны.

