Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой из-за проблем с правами на песни

Лидер «Миража», гитарист Алексей Горбашов рассказал «Газете.Ru» о проблемах, с которыми столкнулся при подготовке к съемкам сериала о группе. Он признался, что основная задача сейчас — разобраться с правообладателями.

По словам Горбашова, переговоры о съемках проекта идут уже больше года. За это время с предложением снять сериал приходили несколько кинокомпаний, однако пока до сих пор неизвестно, получится ли его выпустить.

«Дело упирается не в то, чтобы договориться с участниками группы. Группа «Мираж», наверное, чемпион по количеству конфликтов. И это не только конфликты внутри группы. Основная проблема сейчас - это взаимоотношения правообладателей. Авторы песен группы «Мираж» передали свои права в разные издательства, и эти издательства находятся в состоянии войны. Масла в огонь подливают еще и некие персонажи из прошлого, которые, размахивая липовыми договорами, пытаются вставить палки в колеса, утверждая, что им принадлежат права на песни группы. Заявление на действия этих лиц уже находится в прокуратуре», — заявил музыкант.

Горбашов поделился, что пока велись переговоры, одно из издательств объявило о банкротстве, и это стало очередной проблемой. Гитарист подчеркнул, что все эти незакрытые вопросы с правами на песни тормозят работу над сериалом.

«Пока не будут закрыты все вопросы с правами на песни, ни о каком сценарии или о назначении режиссера речи быть не может. Никто не будет работать в стол и писать сценарий и заниматься подбором актёров непонятно подо что. Все прекрасно помнят, какие проблемы возникли с премьерой фильмом группы «Руки Вверх!» на стриминговых платформах, когда издательство «Джем» заявило свои права на песни и заблокировало показ фильма. Разумеется, кинокомпании будут ждать полной ясности по правам, которые они получат. Но если есть желание, нет ничего невозможного. Надеемся, сериал будет, а обо всех нынешних баталиях можно будет снять отдельную серию», — поделился Горбашов.

О сериале о группе «Мираж» заговорила Наталия Гулькина. Она призналась, что к ней обратились сразу с двумя предложениями — один режиссер хотел снять фильм по ее книге, а другой проект был направлен на раскрытие истории «Миража». Гулькина сделала выбор в пользу второго.

Ранее Алексей Горбашов восхитился порядком и приветливостью в Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
