Клявер назвал неминуемым воссоединение группы «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер не исключил, что может снова поработать со Стасом Костюшкиным в рамках проекта «Чай вдвоем». Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Клявер считает, что его воссоединение группы «Чай вдвоем» неизбежно и когда-то произойдет.

«У нас такое перманентное состояние. Самое главное, что эти песни звучат», — поделился артист.

Клявер добавил, что искренне рад за коллег Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, которые недавно возродили группу «БиС». Экс-солист «Чая вдвоем» поздравил артистов с воссоединением.

«Они вообще очень мало поработали вместе, мы со Стасом 17 лет, столько всего сотворили и уже пошли дальше… А они («БиС») очень рано разбежались. Это важное событие для поклонников», — заявил Клявер.

12 марта Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский объявили о воссоединении группы «БИС» спустя 17 лет после закрытия проекта и анонсировали новую песню.

По словам исполнителей, первый после долгого перерыва совместный выход на сцену состоится в рамках сольного концерта Влада Соколовского 9 апреля. В этот вечер они исполнят самые популярные хиты группы и представят свежий сингл.

