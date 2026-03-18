Потребовавшая у Киркорова 12 млн рублей компания отказалась от иска

Компания «Социум Трейд» отказалась от своего иска против Киркорова

Компания «Социум Трейд» отказалась от своего иска против народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает издание, «Социум Трейд» больше не сможет подать в суд на Киркорова по вопросу о невыплаченном долге в размере 12 миллионов рублей.

В 2020 году Киркоров взял кредит в МКБ, после банк уступил долг компании «Социум Трейд», и с артистом заключили новое соглашение. По словам представителя Киркорова, 97% долга погашено, а оставшиеся 12 млн рублей должны были быть списаны за выступление на новогоднем корпоративе банка в 2022 году.

Вопрос с долгом после выступления считали закрытым, однако после смены руководства банка с Киркорова снова затребовали 12 млн рублей.

16 марта Киркоров выиграл суд у охранника «Крокуса». Красногорский городской суд Московской области отказал мужчине в иске. До этого охранник отказался от требований к артисту о взыскании более 77 тысяч рублей за неотработанные дни в результате травмы ноги.

Ранее бывший директор Киркорова рассказал о контроле Пугачевой над певцом.