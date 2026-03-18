Потребовавшая у Киркорова 12 млн рублей компания отказалась от иска

Компания «Социум Трейд» отказалась от своего иска против народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечает издание, «Социум Трейд» больше не сможет подать в суд на Киркорова по вопросу о невыплаченном долге в размере 12 миллионов рублей.

В 2020 году Киркоров взял кредит в МКБ, после банк уступил долг компании «Социум Трейд», и с артистом заключили новое соглашение. По словам представителя Киркорова, 97% долга погашено, а оставшиеся 12 млн рублей должны были быть списаны за выступление на новогоднем корпоративе банка в 2022 году.

Вопрос с долгом после выступления считали закрытым, однако после смены руководства банка с Киркорова снова затребовали 12 млн рублей.

16 марта Киркоров выиграл суд у охранника «Крокуса». Красногорский городской суд Московской области отказал мужчине в иске. До этого охранник отказался от требований к артисту о взыскании более 77 тысяч рублей за неотработанные дни в результате травмы ноги.

Ранее бывший директор Киркорова рассказал о контроле Пугачевой над певцом.

 
