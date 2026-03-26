Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Солист «Дискотеки Аварии» заработал четверть миллиарда на стирке

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солист поп-группы «Дискотека Авария» Алексей Серов заработал четверть миллиарда рублей на стирке. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на данные Rusprofile.

В Москве, уточняет издание, открыто 50 точек его сети «Химчистка №1». В 2024 году, можно заключить из открытых источников, бизнес Серова принес исполнителю 256 млн рублей, из них чистой прибыли — 90 млн рублей.

Заработок стал рекордным за все время, оборот предприятия увеличился на 9% за год, а прибыль — на 51%.

Серову принадлежит 94% компании, остальные 6% у концертного директора группы Дмитрия Крайнова.

В январе солист «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов зарегистрировал в Роспатенте бренд «Новый год к нам мчится». Права на товарный знак будут закреплены за артистом до апреля 2035 года. Под брендом можно будет выпускать канцелярию, одежду, обувь, игрушки, новогодние украшения, спортивные товары, оказывать развлекательные и организационные услуги.

Ранее муж Анфисы Чеховой заработал на кинокомпании 1,7 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!