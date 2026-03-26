Солист «Дискотеки Аварии» заработал четверть миллиарда на стирке

Солист поп-группы «Дискотека Авария» Алексей Серов заработал четверть миллиарда рублей на стирке. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на данные Rusprofile.

В Москве, уточняет издание, открыто 50 точек его сети «Химчистка №1». В 2024 году, можно заключить из открытых источников, бизнес Серова принес исполнителю 256 млн рублей, из них чистой прибыли — 90 млн рублей.

Заработок стал рекордным за все время, оборот предприятия увеличился на 9% за год, а прибыль — на 51%.

Серову принадлежит 94% компании, остальные 6% у концертного директора группы Дмитрия Крайнова.

В январе солист «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов зарегистрировал в Роспатенте бренд «Новый год к нам мчится». Права на товарный знак будут закреплены за артистом до апреля 2035 года. Под брендом можно будет выпускать канцелярию, одежду, обувь, игрушки, новогодние украшения, спортивные товары, оказывать развлекательные и организационные услуги.

