Ольга Серябкина об исчезновении герлз-бэндов: «Время эгоисток»

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина объяснила исчезновение популярных герлз-бэндов. О российской сцене она высказалась в интервью «Газете.Ru».

По словам исполнительницы, формат герлз-бэнда сейчас стал менее актуальным.

«Во многом это связано с тем, что слушателям сейчас гораздо важнее знать и понимать личность артиста. А в группе это сделать сложнее, потому что ты в любом случае остаешься частью коллектива и, соответственно, не до конца можешь выразить свое «я». Сегодня время единоличников, время эгоистов, эгоисток и сольных личностей», — размышляет Серябкина.

Именно поэтому, считает она, сейчас популярны инфлюенсеры, которые поют.

«Даже если это не всегда идеально с точки зрения музыки, аудитория их уже знает, понимает, какие они, и потому с интересом следит за тем, что они делают», — говорит певица.

Ольга Серябкина была автором многих песен группы Serebro, в числе которых популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула коллектив, а в 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

