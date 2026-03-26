Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Ольга Серябкина об исчезновении герлз-бэндов: «Время эгоисток»

Певица Серябкина заявила, что женских поп-групп нет из-за появления артисток-личностей
Пресс-служба Ольги Серябкиной

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина объяснила исчезновение популярных герлз-бэндов. О российской сцене она высказалась в интервью «Газете.Ru».

По словам исполнительницы, формат герлз-бэнда сейчас стал менее актуальным.

«Во многом это связано с тем, что слушателям сейчас гораздо важнее знать и понимать личность артиста. А в группе это сделать сложнее, потому что ты в любом случае остаешься частью коллектива и, соответственно, не до конца можешь выразить свое «я». Сегодня время единоличников, время эгоистов, эгоисток и сольных личностей», — размышляет Серябкина.

Именно поэтому, считает она, сейчас популярны инфлюенсеры, которые поют.

«Даже если это не всегда идеально с точки зрения музыки, аудитория их уже знает, понимает, какие они, и потому с интересом следит за тем, что они делают», — говорит певица.

Ольга Серябкина была автором многих песен группы Serebro, в числе которых популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула коллектив, а в 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Также Серябкина рассказала о разрыве с Фадеевым.

Ранее экс-солистка SEREBRO получила награду в Госдуме.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
