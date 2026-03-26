Назван самый популярный сериал среди молодежи в России

Детективный триллер «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским оказался самым популярным сериалом среди российской молодежи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

«КИОН» проанализировал зрительские привычки аудитории 18–24 лет. В ходе своего исследования онлайн-кинотеатр выяснил, что молодежь чаще предпочитает смотреть сериалы. При этом зумеры чаще досматривают до конца фильмы, нежели сериалы.

Помимо «Бара «Один звонок», сериалы «Виноград», «Почка», «Хирург», «Тайга» и «Хрустальный» тоже пользуются популярностью у молодежи. Среди фильмов зумеры часто смотрят семейные комедии «На деревню дедушке» и «Батя 2. Дед», ромком «Сводишь с ума», картину «Притворись моим мужем», фантастический боевик «Кракен» и триллер с Юрой Борисовым «Кончится лето».

«В целом предпочтения молодой аудитории «КИОН» отражают высокую вовлеченность в различных жанрах и форматах. Если в фильмах заметен сдвиг в сторону легких комедий и семейного контента, то в сериалах востребованы более многослойные и эмоционально насыщенные сюжеты», — отметили в пресс-службе.

Ранее Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Учителя.