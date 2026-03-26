Назван самый популярный сериал среди молодежи в России

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Триллер «Бар «Один звонок» стал самым популярным сериалом среди молодежи в России
Kion

Детективный триллер «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским оказался самым популярным сериалом среди российской молодежи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

«КИОН» проанализировал зрительские привычки аудитории 18–24 лет. В ходе своего исследования онлайн-кинотеатр выяснил, что молодежь чаще предпочитает смотреть сериалы. При этом зумеры чаще досматривают до конца фильмы, нежели сериалы.

Помимо «Бара «Один звонок», сериалы «Виноград», «Почка», «Хирург», «Тайга» и «Хрустальный» тоже пользуются популярностью у молодежи. Среди фильмов зумеры часто смотрят семейные комедии «На деревню дедушке» и «Батя 2. Дед», ромком «Сводишь с ума», картину «Притворись моим мужем», фантастический боевик «Кракен» и триллер с Юрой Борисовым «Кончится лето».

«В целом предпочтения молодой аудитории «КИОН» отражают высокую вовлеченность в различных жанрах и форматах. Если в фильмах заметен сдвиг в сторону легких комедий и семейного контента, то в сериалах востребованы более многослойные и эмоционально насыщенные сюжеты», — отметили в пресс-службе.

Ранее Козловского вычеркнули из «серых списков» после съемок в фильме Учителя.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
