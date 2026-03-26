Шахназаров снимет новый исторический фильм

Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров сообщил, что снимет новую историческую картину. Его слова передает ТАСС.

По словам Шахназарова, съемки фильма стартуют летом 2026 года. Он не стал делиться сюжетом и актерским составом новой картины.

«Сегодня на совете по культуре я схитрил и попросил президента о возможности снять часть картины на территории Кремля», — поделился гендир «Мосфильма».

В октябре Карен Шахназаров заявил, что стоит заменить школьные «Разговоры о важном» уроками кино. Режиссер считает, что занятия о кинематографе могут стать любимыми у учеников. По его мнению, это зависит от того, как Министерство просвещения реализует такие уроки.

По мнению Шахназарова, показ и обсуждение кино может стать более полезным для школьников, чем «Разговоры о важном». Он добавил, что в случае введения уроков необходимо просвещать педагогов и подготавливать специальный обучающий материал для них.

