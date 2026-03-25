В Норвегии нашли без вести пропавший автомобиль из «Форсажа»

Команда коллекционеров ChromeCars сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что нашли автомобиль из фильма «Форсаж», который считался без вести пропавшим.

Речь идет о Nissan Skyline R34 GT-R, который появляется во второй части франшизы как машина главного героя Брайана О'Коннора. В среде ценителей подобных автомобилей считался без вести пропавшим, так как новостей о нем не было с 2008 года. Оказалось, что машина находилась в частной коллекции у пожилого норвежца.

ChromeCars специализируется на поиске и реставрации культовых автомобилей из кино. Они рассказали, что Nissan Skyline стояла у нового владельца в гостиной между кофейным столиком и диваном.

«Skyliner хранился почти как священный артефакт в гостиной на втором этаже его дома, вдали от всеобщего внимания, которое он когда-то привлекал», — рассказала команда ChromeCars.

Эксперт по автомобилям в кино Крейг Либерман, сыгравший важную роль в создании машин для первых частей «Форсажа», прилетел из США в Норвегию и подтвердил подлинность Nissan Skyline.

После долгих переговоров команде коллекционеров удалось выкупить машину из «Форсажа» и отреставрировать ее. ChromeCars не раскрыли сумму сделки, но признались, что цена оказалась «заоблачной».

