Фродо впервые прочитает «Властелина колец»

Актер Элайджа Вуд признался, что никогда не читал «Властелина колец»
Американский актер Элайджа Вуд, сыгравший хоббита Фродо Бэггинса в серии фильмов «Властелин колец», никогда не читал легших в основу франшизы книг. Об этом он рассказал в «Вечернем шоу со Стивеном Колбертом».

По словам Вуда, он приступил к чтению этих всемирно известных книг Джона Р. Р. Толкиена только недавно. Прочитать их впервые актера побудил выход нового фильма «Властелин колец» «Охота на Голлума».

В этом фильме сэр Иэн Маккеллен вернется в роли Гэндальфа, а Вуд может повторить роль Фродо.

Первый фильм франшизы «Властелин колец: Братство кольца» вышел на экраны 19 декабря 2001 года. В 2002 и 2003 годах вышли вторая и третья части — «Две крепости» и «Возвращение короля». Съемки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» начнутся в Новой Зеландии в мае 2026 года. Режиссером фильма станет Энди Серкис — исполнитель роли Голлума. Премьера ленты запланирована на декабрь 2027 года.

Накануне Иэн Маккеллен объяснил, почему не рад возвращению к роли Гэндальфа во «Властелине колец».

Ранее Маккеллен говорил, что работа в кино для него легче, чем в театре.

 
