Игорь Синяк обвинил в клевете бывшего ведущего «Модного приговора»

Блогер Игорь Синяк в Telegram-канале возмутился словам историка моды Александра Васильева об его ограблении.

Синяк заявил, что на канале Сергея Григорьева-Апполонова (Grey Wiese) Васильев усомнился в реальности ограбления парижской квартиры блогера. По словам инфлюенсера, историк моды заявил, что Синяка ограбили проститутки, которых он вызвал. Блогер назвал это полным бредом.

«Я и подумать не мог, что в какой-то момент моей жизни историк моды, уважаемый человек, бывший ведущий Первого канала, будет распространять обо мне грязные, неподтвержденные слухи. Вот если бы мне рассказали об этом лет пять назад, что историк моды Александр Васильев будет заниматься подобным непотребством, то я бы рассмеялся в лицо и никогда бы в жизни в это не поверил», — подчеркнул инфлюенсер.

Синяк заявил, что знает, из каких блогов Васильев взял эту информацию. Его возмутило, что историк моды не мог поинтересоваться реальным положением вещей у его близкого друга — Григорьева-Апполонова.

«Неужели в таком возрасте настолько умный, опытный, мудрый человек, уважаемый человек, будет верить слухам в интернете? Ну неужели это вот все на таком уровне работает? Вот я просто этого не понимаю», — заявил блогер.

Синяк признался, что чувствует себя нелепо, оправдываясь за подобные слухи.

«Вы знаете, друзья, если бы меня обокрали эскортники, не было бы так обидно хотя бы. Потому что перед ограблением, очевидно, был бы сексуальный акт. Но этого не было. Я проституток не вызывал и не вызываю, друзья», — отметил Синяк.

