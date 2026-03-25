Распутина обвинила бывшую жену мужа в алкоголизме

Певица Маша Распутина в студии шоу «Как есть» назвала бывшую жену супруга Виктора Захарова Елену алкоголичкой.

«Расскажи, как ее лечили! Чокнутая, совершенно чокнутая!» — заявила артистка.

Захаров отметил, что узнал об алкоголизме первой жены еще в начале отношений. Мужчина признался, что несколько раз отправлял экс-супругу на лечение, но это не помогло. Это было в начале 80-х. Бизнесмен объяснил, что не уходил от Елены, так как она была еще «молодой девчонкой».

Захаров рассказал, что бывшая жена могла уйти в запой и не возвращаться по несколько дней домой. Как подчеркнул мужчина, это случалось, когда у них был первый ребенок.

«Я когда ее оставил, у меня даже Марии не было. Просто уже не мог», — отметил Захаров.

Муж Распутиной подчеркнул, что даже после расставания поддерживал хорошие отношения с бывшей женой и детьми. Однако проблемы начались, когда он заболел коронавирусом. Тогда у мужчины диагностировали 88% поражения легких.

«Мой сын говорил с пеной у рта: «Когда (его не станет), все будет мое. Машу выкину из дома». Перед болезнью я подарил им компанию, на счетах которой было 108 млн рублей. Нефтегазовую. И пожалуйста, все забыто уже. Я никак документов не успел взять, заболел», — поделился супруг певицы.

Распутина напомнила мужу, что Елена соглашалась на развод только в случае, если Захаров перепишет на сына компанию.

Супруг Распутиной добавил, что ежемесячно отправлял детям по 100 тысяч рублей, а по праздникам — по 300 тысяч.

Ранее муж Распутиной рассказал, что семья оформила ему банкротство.