«Русская Барби» продает розовую «дворцовую» квартиру за 20 млн рублей

Блогерша и певица Татьяна Тузова, которую прозвали «русская Барби», сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выставила на продажу свою квартиру в Красногорске.

Квартира выполнена в дворцовом стиле «Версаль» и украшена розовым декором с золотой отделкой. Одним из ярких элементов декора жилья Тузовой стал золотой унитаз. В квартире хранится большая коллекция кукол «Барби» общей стоимостью $3 млн (около 242,8 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Тузова планирует продать недвижимость за 20 млн рублей.

«Квартиру для хранения кукол я приобрела 7 лет назад на стадии застройки за 3,5 миллиона рублей. И сейчас ее стоимость 20 миллионов. Эту квартиру планирую продать, чтобы построить дом. Мне кажется, я хороший инвестор», — поделилась артистка.

В январе первый заместитель председателя коллегии Российского союза офицеров запаса Анатолий Журавлев сообщил, что Тузова получила медаль «300 лет М. В. Ломоносову» за содействие СВО.

Журавлев отметил, что Тузова не раз участвовала в мероприятиях, поддерживающих специальную военную операцию на Украине.

Ранее «Русская Барби» вступила в партию.