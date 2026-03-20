В День работника культуры назовут лауреатов новой национальной премии России

Свыше 5 тыс. заявок поступило на премию для управленцев в сфере культуры
Пресс-служба «Таврида.АРТ»

В Москве в День работника культуры пройдет церемония вручения Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Мероприятие состоится в Государственном театре наций, сообщили организаторы.

Уточняется, что премия учреждена Министерством культуры России в 2025 году и направлена на поддержку руководителей, реализующих значимые проекты в сфере культуры.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, управление в сфере культуры требует особых компетенций.

«Существует много премий в культуре, как и премий в управлении. А вот премии за управленческие достижения в сфере культуры нет, хотя это очень сложная сфера», — подчеркнул он.

Лауреаты премии определены по итогам отбора более чем из 5 тыс. заявок, поступивших на премию со всей страны.

По данным организаторов, почти половина заявок подана руководителями муниципального уровня, около 60% — от представителей учреждений культуры. Наиболее активными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края, а также Нижегородская область.

Победителей определили экспертный и наблюдательный советы премии с учетом таких критериев, как эффективность управления, инновационность и вклад в реализацию государственной культурной политики.

Награды будут вручены в трех основных номинациях — «Управленец федерального уровня», «Управленец регионального уровня» и «Управленец муниципального уровня», а также в пяти специальных категориях, включая «СВОя культура», «Творческая команда страны» и «Молодежь в культуре».

Информационными партнерами премии выступают медиахолдинг Rambler&Co, «Газета.Ru» и «Лента.ру».

В рамках церемонии на сцене выступят Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрий Башмет, Хор Сретенского монастыря и другие артисты. Ведущими станут Анна Шатилова и Вячеслав Чепурченко.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
