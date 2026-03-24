Осетинский фильм о мести природы вошел в шорт-лист немецкого фестиваля

Фильм режиссера Цогоева «Охотник» покажут на Фестивале европейского кино

Фильм «Охотник» режиссера Заура Цогоева вошел в шорт-лист Фестиваля европейского кино, который пройдет в Германии. Картина стала первой полнометражной работой «Осетинской академии кинематографа», рассказали «Газете.Ru» продюсеры проекта.

В фильме задействован всего один актер (Казбек Багаев) и нет диалогов.

«Мы понимаем, что осетинское кино сегодня находится в начале своего пути. И единственный шанс громко заявить о себе – рисковать. В эру клипового мышления удержать внимание зрителя сложно. Нам было интересно, как люди отреагируют на наш фильм, поэтому мы осознанно шли на эту авантюру. В мировом кинематографе есть немые фильмы, есть фильмы с одним актером, но нет немых фильмов с одним актером», — рассказывает продюсер ленты Людвиг Джиоев.

25 дней съемочная группа провела в горах Осетии, кочуя от одного ущелья к другому. По сюжету охотник в азарте погони, забыв о заветах предков, стреляет в священного оленя. Месть природы он ощущает на себе сразу.

Идею фильма-притчи Джиоев обдумывал с 2018 года. Гостя у родственников в Осетии, он встретился с больным стариком, который когда-то был охотником.

«Он и двое его друзей никогда не возвращались без дичи. В итоге один ослеп, второй сорвался с обрыва, а он сам тяжело заболел», — делится продюсер.

Бывший охотник, приходя в себя, признавался, что видит всех уничтоженных им животных и верит, что беды случились с ним и его товарищами не просто так.

«Тогда меня и посетила мысль написать историю об охоте, которая для осетин всегда имела сакральный смысл. Только наши предки охотились ради выживания, а сейчас люди делают это ради развлечения. Еще одним источником вдохновения стал рассказ «Охота за турами» Косты Хетагурова», — добавил он.

Виктория Бесолова

Продюсер отметил, что на съемочной площадке, в условиях дикой природы, в дрессированном волке проснулся настоящий хищник — никто не пострадал, но команде было сложно взаимодействовать с опасным зверем.

«Охотник» взял Гран-При международного фестиваля «Лістапад» в Минске, был удостоен премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучшее визуальное решение, специального приза фестиваля «Сталкер» имени Андрея Тарковского, наград фестивалей «Алания» («лучший осетинский фильм») и «Амурская осень» («лучшая операторская работа»), также картина получила сразу 9 номинаций в лонг-листе премии «Ника».

«Браконьеры есть везде. И нам очень хотелось бы, чтобы наша история была понятна и в Осетии, и в Японии, и во Франции, и в Австралии. У природы нет национальности, а у совести нет акцента. Мы вошли в шорт-лист Фестиваля европейского кино в Германии, нас пригласили и ждут. Для нас, ребят из региона, это большой успех. Надеемся, что это мотивирует других кинематографистов из регионов не бояться рисковать и делать настоящее кино», — говорят в преддверии европейской премьеры «Охотника» его создатели.

Фестиваль европейского кино пройдет в Германии с 9 по 12 апреля 2026 года.

