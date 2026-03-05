Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Культура

Роза Сябитова ответила Виталию Милонову, назвавшему женщин проститутками

Сваха Сябитова посочувствовала Милонову, раскритиковавшему женщин перед 8 Марта
Из личного архива

Телеведущая и сваха Роза Сябитова прокомментировала выступление депутата Госдумы Виталия Милонова, в ходе которого он назвал женщин, которые требуют от мужчин дорогие подарки на 8 Марта, проститутками. Слова знаменитости передал «Ридус».

По словам Сябитовой, то, что некоторые россиянки ждут от мужчин дорогие подарки на Международный женский день, исключительно «дело этих женщин».

При этом телеведущая подчеркнула, что такие ожидания не должны становиться поводом равнять всех женщин «по одному стереотипу», как это сделал депутат. Сябитова заявила, что из-за этого ей жаль Милонова.

«Мне жалко данного депутата, воспринимающего всех российских женщин через такую призму. Кстати, у нас очень маленькая прослойка торгующих собой женщин. Не знаю лично каких-либо жриц любви. Наверное, Милонову лучше знать, что именно они хотят», — сказала сваха.

Напомним, до этого Милонов заявил, что Международный женский день должен напоминать о борьбе за равноправие. Однако, по мнению парламентария, для некоторых женщин этот праздник стал лишь поводом для получения подарков. Депутат отметил, что такая практика схожа с продажной любовью.

«Это проституточные отношения. Поэтому один пользуется услугами проституток, другая — проститутка. Это только так может быть», — сказал Милонов.

В январе Роза Сябитова посоветовала женщинам никогда не перечить мужчинам. Телеведущая добавила, что при этом россиянкам следует поступать так, как они считают нужным, поскольку спорить с мужчинами бесполезно.

Ранее Милонов призвал ради россиянок «публично и ритуально» сжечь все копии ромкома «Красотка».

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!