«Тату» не будет менять тексты: «После цензуры рождается свобода»

Певица Лена Катина заявила, что группа «Тату» не будет менять тексты своих песен. Об этом она поговорила с kp.ru.

По словам Катиной, вместо того, чтобы менять текст на русском языке и приводить его в соответствие законодательству РФ, коллектив решили петь версии своих хитов на английском. Это было легко, поскольку многие альбомы «Тату» — двуязычные.

«Можно сказать, все хиты существуют как на русском, так и на английском языке. Что касается цензуры, ты же понимаешь, что это жизнь: цензура, потом после цензуры рождается свобода, потом свобода опять рождает цензуру», — размышляет она в беседе с интервьюером.

2 марта сообщалось, что три альбома группы «Агата Кристи» удалили со стриминговых площадок. С «Яндекс Музыки», «Звука» и «VK Музыки» исчезли альбомы «Декаданс», «Опиум» и «Ураган». Лидер группы Вадим Самойлов объяснил, что в нескольких песнях с этих пластинок нашли пропаганду наркотиков. Он пообещал, что после правки релизы вернутся в интернет.

Ранее Ганвест решил зацензурировать свои треки после обвинений в пропаганде наркотиков