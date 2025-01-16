Экс-бойфренд Анастасии Волочковой получил реальный срок в колонии

Бывшего партнера балерины Волочковой Дюрана осудили на 7 лет в колонии общего режима.

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие 7 лет проведет в колонии общего режима. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Дюрана обвиняли в крупном мошенничестве — он убеждал предпринимателей вложиться в свой кондитерский бизнес «Фэмили десерт», собрал с вкладчиков 100 миллионов рублей и не вернул деньги.

Всего пострадали более 40 предпринимателей, один из которых нанес Дюрану побои. Тогда задержали обоих — к тому моменту Дюран не только находился в розыске, но уже был заочно арестован.

16 января Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода дал Дюрану реальный срок.

Известно, что в правоохранительные органы с обвинениями против Дюрана обращались фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана. Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил бывшему возлюбленному Волочковой 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

Другой жертвой мошенничества оказалась работница Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Виктория, которая одолжила Дюрану 100 тысяч рублей под те же проценты.

Ранее была раскрыта причина, по которой Робин Уильямс снизил гонорар на $7 млн за «Аладдина».