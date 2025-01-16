Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой получил реальный срок в колонии

Бывшего партнера балерины Волочковой Дюрана осудили на 7 лет в колонии общего режима.
close
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие 7 лет проведет в колонии общего режима. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Дюрана обвиняли в крупном мошенничестве — он убеждал предпринимателей вложиться в свой кондитерский бизнес «Фэмили десерт», собрал с вкладчиков 100 миллионов рублей и не вернул деньги.

Всего пострадали более 40 предпринимателей, один из которых нанес Дюрану побои. Тогда задержали обоих — к тому моменту Дюран не только находился в розыске, но уже был заочно арестован.

16 января Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода дал Дюрану реальный срок.

Известно, что в правоохранительные органы с обвинениями против Дюрана обращались фермер из Орловской области и ученый из Башкортостана. Владелец аграрного бизнеса Юрий заявил, что в апреле 2023 года одолжил бывшему возлюбленному Волочковой 500 тысяч рублей под 5% годовых. Мужчина пообещал вернуть долг, однако вскоре перестал выходить на связь.

Другой жертвой мошенничества оказалась работница Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН Виктория, которая одолжила Дюрану 100 тысяч рублей под те же проценты.

Ранее была раскрыта причина, по которой Робин Уильямс снизил гонорар на $7 млн за «Аладдина».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами