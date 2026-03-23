Маликов о подарке жене на годовщину знакомства: «Отношения не меряются деньгами»

Певец Дмитрий Маликов намекнул, что не подарил супруге Елене драгоценности на прошедшую годовщину знакомства. Слова артиста передал «Пятый канал».

По словам Маликова, для него любовь не измеряется деньгами и дорогими подарками. Певец заявил, что они с женой уже преодолели период материального насыщения.

«У нас такие отношения не меряются деньгами… Любовь — это прекрасное чувство, высочайшее. Есть жизнь, есть судьба, есть карма, есть какие-то вещи, которые не определяются чувствами», — заявил Маликов.

Артист подчеркнул, что считает любовь выше материальных благ.

Дмитрий Маликов состоит в браке с Еленой Изаксон 34 года. Певец впервые увидел свою избранницу на фото у друзей и попросил их познакомить. По словам исполнителя, его тогда не смутило, что женщина старше на семь лет и у воспитывает дочь от первого брака. Спустя несколько месяцев влюбленные стали жить вместе. Артист признавался, что они не спешили регистрировать отношения, а официально стали мужем и женой уже после рождения дочери Стефании в 2000 году. Супруги мечтали еще об одном ребенке, но у Изаксон не получалось забеременеть. Тогда пара обратилась к суррогатной матери, и в 2018 году родился их сын Марк.

Ранее Дмитрий Маликов заявил, что мату не место на сцене.