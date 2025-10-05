На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Маликов заявил, что мату не место на сцене

Певец Дмитрий Маликов выступил против мата на сцене
Telegram-канал Дмитрий Маликов

Певец Дмитрий Маликов признался в беседе с «Пятым каналом», что категорически против мата на сцене.

Маликов заявил, что мату не место на сцене. Он отметил, что всегда был против нецензурной лексики в творчестве.

«Еще когда Шнуров начал ругаться… Я считаю, что сцена все-таки. Но это я брюзжу», — поделился артист.

В августе Сергей Шнуров согласился с решением районного суда Санкт-Петербурга о запрете распространения пяти песен коллектива.

Шнуров назвал решение запрета на распространение правильным, так как те песни не предназначены к прослушиванию для подростков и несовершеннолетних.
Речь идет о песнях «Кандидат», «НЕТ Х…Е», «Ч.П.Х», «ОСПА» и «РУССКИЕ».

Эксперты, проводившие проверку, обнаружили в текстах песен «побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних». В решении суда отмечается, что содержание песен негативно влияет на сознание несовершеннолетних.

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга внес перечень песен группы «Ленинград» в список запрещенных к распространению на территории страны.

Ранее в России предрекли «переписывание» культуры из-за закона о пропаганде наркотиков.

