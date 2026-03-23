Близкие заявили о болезни и пропаже актера «Хирурга»

Shot: сестра актера Котрелева три дня не может до него дозвониться

Близкие заявили о тяжелой болезни и пропаже актера сериала «Хирург» Тихона Котрелева. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сестра 49-летнего актера рассказала, что не может дозвониться до брата уже три дня. Она утверждает, что мужчина заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве.

До этого, рассказала сестра, артисту диагностировали панкреонекроз — угрожающее жизни осложнение острого панкреатита.

Тихон Котрелев также сыграл роли в сериалах «Тихий Дон», «Маргарита Назарова». Внук поэта Николая Котрелева, дядя актера МХТ им. Чехова Кузьмы Котрелева.

