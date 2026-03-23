Проект «Театр без границ» объединил пять театров от Москвы до Сахалина

Одноклассники совместно с порталом «Культура.РФ» представляют проект «Театр без границ» в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Проект объединил пять театров из разных регионов страны — от Москвы до Сахалина — чтобы показать, что театр доступен каждому, а любовь к нему не имеет географических границ.

Пользователей ОК ждут видеоэкскурсии по каждому их театров, которые помогут погрузиться в атмосферу, узнать историю и заглянуть за кулисы.

Кроме того, каждый театр выбрал пять спектаклей, с которых советует начать знакомство с репертуаром. Рекомендации будут доступны пользователям в формате карточек.

Также в рубрике «Человек из театра» выйдут короткие видеоклипы с представителями разных театральных профессий: помощниками режиссеров, реквизиторами, гримерами‑постижерами, представителями PR‑служб и руководителями художественно‑постановочной части. Героями стали не актеры, а те, кто остается в тени, но без кого театр невозможен.

Все материалы проекта будут доступны в группах партнеров в Одноклассниках с 23 по 29 марта 2026 года.

Ранее Александринский театр объявил о «Больших гастролях» в Москве с 17 по 30 апреля 2026 года.