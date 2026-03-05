Размер шрифта
Александринский театр проведет «Большие гастроли» в Москве с 17 по 30 апреля

«Афиша» поддержала «Большие гастроли» Александринского театра в Москве
Александр Гальперин/РИА Новости

В Москве с 17 по 30 апреля 2026 года пройдут «Большие гастроли» Национального драматического театра России — Александринского театра. Об этом сообщает пресс-служба компании «Афиша», которая стала партнером мероприятия.

Предполагается, что гастроли станут примером творческой синергии между Санкт-Петербургом и Москвой, где акцент сделан не на конкуренции, а на взаимном обогащении театральной среды.

Отмечается, что показы состоятся на двух площадках: в МХТ имени А.П. Чехова и в Театре имени Моссовета.

Как подчеркнул гендиректор «Афиши» Евгений Сидоров, на сегодняшний день театр переживает ренессанс. По его словам, зритель ищет не просто развлечения, а живого диалога и сильных эмоций.

«Поддерживая гастроли, мы решаем простую, но важную задачу: убираем границы. Чтобы зритель в Москве мог увидеть лучшие спектакли Петербурга, а петербуржец – московские премьеры, не задумываясь о том, как организован этот обмен, а просто наслаждаясь творчеством. Мы создаем инфраструктуру впечатлений: делаем так, чтобы культура была доступна вне зависимости от прописки театра или зрителя», — подчеркнул он.

В МХТ будут показаны пять спектаклей: «Человек из Дублина» (17 и 18 апреля), «Мать. Горькая пьеса» (19 апреля), «На дне» (21 апреля), «Мой друг Лапшин» (22 апреля), новая работа Валерия Фокина «Ревизор с продолжением» (24 и 25 апреля). Завершатся гастроли 29 и 30 апреля на сцене Театра имени Моссовета спектаклем «Мейерхольд. Чужой театр».

Ранее при поддержке «Афиши» проходили гастроли театров «Практика», «Шалом», «Пространство «Внутри»» и других. В компании считают, что перекрестные гастроли между столицами остаются одним из самых эффективных способов расширения культурной карты страны, объединяя лучшие образцы актерского мастерства, режиссерские находки и свежие премьеры.

 
