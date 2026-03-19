Буланова о ностальгии по нулевым: «Время новых впечатлений»

Певица Татьяна Буланова призналась, что часто ностальгирует по нулевым и считает их золотой эпохой российской музыкальной индустрии. Об этом артистка рассказала Общественной Службе Новостей.

Буланова отметила, что начало нулевых осталось в ее памяти как период активного развития российской музыкальной индустрии. По словам певицы, именно в это время отечественные артисты начали писать качественные песни и снимать хорошие видеоклипы.

«Многие хиты тех времен звучали как-то по-особенному. Ты иногда переслушиваешь песни тех времен и задумываешься, почему сейчас нет таких хитов. Получается, что нулевые по праву можно назвать золотой эпохой российской музыкальной индустрии», — заявила артистка.

По словам Булановой, ее главные хиты также были созданы в начале 2000-х. Этот факт заставляет исполнительницу вспоминать то время с теплом в душе.

Певица также подчеркнула, что в нулевые не было никаких ограничений. Тогда в магазинах начали появляться интересные продукты и другие товары, которые россияне раньше не видели.

«Для меня нулевые — это время новинок и новых впечатлений», — добавила артистка.

В феврале Татьяна Буланова призналась, что нередко сталкивалась с ситуацией, когда внезапно забывала тексты собственных песен. По словам певицы, в момент, когда подобные случаи начали повторяться, она обнаружила у себя дефицит витамина В12, влияющего на память.

Ранее Буланова связала вторую волну популярности с магическим амулетом.

 
