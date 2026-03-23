«Победа от меня далека»: звезда «Склифосовского» рассказала о борьбе с лишним весом

Актриса Мария Куликова призналась в интервью «Леди Mail», что у нее не получается бороться с лишним весом.

«Ну не получается у меня худеть! Я бесконечно езжу по разным странам и в каждой мне хочется насладиться местной кухней, все попробовать… Прошлым летом была, например, в Баку — ну как там, извините, не есть? Так что пока победа в борьбе с лишним весом от меня далека, к сожалению», — поделилась Куликова.

Актриса отметила, что также ей стало трудно бороться с лишними из-за возрастных изменений. По словам знаменитости, в прошлом она могла соблюдать диету три дня и худеть. Однако теперь даже неделя правильного питания после одного дня «гастрономического разврата» не приносит нужных результатов.

При этом Куликова добавила, что не любит заниматься спортом.

«Могу часами ходить, гулять, но, чтобы пойти в зал тренироваться, — это не про меня. Хотя муж у меня это дело очень любит и все время деликатно пытается меня тоже приобщить к спорту», — призналась артистка.

Актриса допустила, что в будущем может быть заставит себя начать тренироваться.

Мария Куликова состоит в браке с актером Виталием Кудрявцевым. В 2023 году артистка перестала скрывать, что официально вышла замуж и счастлива в отношениях с коллегой.

Актриса признавалась, что не надеялась встретить вторую половинку после развода. На протяжении 13-ти лет Куликова была замужем за коллегой Денисом Матросовым. У экс-супругов растет есть общий сын Иван. Артистка отмечала, что бывший муж живет недалеко от них, поэтому много времени проводит с ребенком, и она этому только рада.

Ранее звезда «Склифосовского» рассказала об отношении к российским актерам в Европе.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!