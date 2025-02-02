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Звезда «Склифосовского» рассказала об отношении к российским актерам в Европе

Актриса Куликова заявила, что не видит негатива к россиянам в Европе
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Россия 1

Актриса Мария Куликова усомнилась в беседе с ТАСС, что западный мир закрыт для российских актеров.

Куликова считает такое суждение мифом. Она напомнила, что недавно актера Юру Борисова выдвинули на премию «Оскар». Актриса считает эту номинацию выше политики.

«В Европе русских везде принимают очень тепло, потому что везде живут люди, все заняты собой, семьей, жильем, едой, своими путешествиями, собаками, пожилыми родителями. Никто каждый день не выходит на трибуну и не решает глобальные вопросы. Все занимаются своими проблемами во всем мире, без исключения», — рассказала актриса.

По словам артистки, она очень много ездит по миру и общается с людьми. Куликова призналась, что не сталкивалась с негативом и давлением к россиянам в Европе. За 2024 год актриса посетила Францию, Италию, Испанию и Австрию, где не слышала ни одного плохого слова в свой адрес.

«Буквально 30 декабря 2024 года были в Вене, очень радушно принимали нас австрийцы. И также радушно итальянцы в Венеции», — поделилась артистка.

Ранее звезда «Кухни» удивилась, что Борисова номинировали на «Оскар».

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