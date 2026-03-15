Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Певица Слава дала необычный совет красоты

Певица Слава заявила, что рейв-музыка омолаживает
nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава заявила в шоу Артема Сорокина «До звезды», что рейв-музыка омолаживает лицо и тело.

«Потому что в рейв-музыке есть какие-то движущие моменты, которые реально омолаживают кожу и организм», — поделилась артистка.

Слава уточнила, что не ходит на рейв-вечеринки, но она посещает дискотеки. Артистка считает, что секретом ее красоты является ее образ жизни. По словам певицы, она много смеется, поет и танцует.

«У меня есть постоянное физическое упражнение лица и шеи. И поэтому я выгляжу моложе, чем остальные, и максимально счастливее», — заявила музыкантка.

В марте Слава кардинально сменила имидж. Певица опубликовала фото с короткой стрижкой. Артистка отметила, что давно хотела сделать новую прическу. Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые похвалили новый образ, отметив, что знаменитости очень идет. Другие заявили, что певица «состригла всю женственность».

В феврале Слава показала свою фигуру в белье. Артистка станцевала за кулисами перед выходом на сцену. Слава попросила запомнить ее такой, пообещав улучшить форму.

Ранее певица Слава намекнула на воссоединение с мужем.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
