Певица Слава дала необычный совет красоты

Певица Слава заявила в шоу Артема Сорокина «До звезды», что рейв-музыка омолаживает лицо и тело.

«Потому что в рейв-музыке есть какие-то движущие моменты, которые реально омолаживают кожу и организм», — поделилась артистка.

Слава уточнила, что не ходит на рейв-вечеринки, но она посещает дискотеки. Артистка считает, что секретом ее красоты является ее образ жизни. По словам певицы, она много смеется, поет и танцует.

«У меня есть постоянное физическое упражнение лица и шеи. И поэтому я выгляжу моложе, чем остальные, и максимально счастливее», — заявила музыкантка.

В марте Слава кардинально сменила имидж. Певица опубликовала фото с короткой стрижкой. Артистка отметила, что давно хотела сделать новую прическу. Мнения пользователей соцсети разделились. Некоторые похвалили новый образ, отметив, что знаменитости очень идет. Другие заявили, что певица «состригла всю женственность».

В феврале Слава показала свою фигуру в белье. Артистка станцевала за кулисами перед выходом на сцену. Слава попросила запомнить ее такой, пообещав улучшить форму.

Ранее певица Слава намекнула на воссоединение с мужем.