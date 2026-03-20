Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Хоровое шоу «ТехноМесса» отправится в гастроли по России

Пресс-служба шоу «ТехноМесса»

После успешной премьеры в Москве хоровое шоу «ТехноМесса» продолжит показы и отправится в гастрольный тур по России. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба шоу .

В Москве дополнительные показы пройдут 27 марта и 19 апреля в театре на Цветном. Далее «ТехноМесса» будет представлена в регионах: 10 апреля — в Казани («Пирамида»), 11 апреля — в Тольятти (ДК Тольятти), 12 апреля — в Самаре (КРЦ «Звезда»), 22 апреля — в Воронеже (КЗ Воронеж) и 24 апреля — в Ростове-на-Дону (ДК «Ростсельмаш»).

В программе — известные произведения, такие как «O Fortuna», «Dies Irae» и «Lacrimosa» Моцарта, а также авторские композиции, объединtнные в единое аудиовизуальное действие.

«Проект, объединяющий академическое многоголосие, оркестр и электронную музыку, вызвал интерес у зрителей как пример нового сценического формата, в котором классическая традиция звучит современно и масштабно», — рассказывают авторы проекта.

Премьера шоу состоялась 15 марта.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
