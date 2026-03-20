Хоровое шоу «ТехноМесса» отправится в гастроли по России

После успеха в Москве «ТехноМесса» исполнит Моцарта в пяти городах России

После успешной премьеры в Москве хоровое шоу «ТехноМесса» продолжит показы и отправится в гастрольный тур по России. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба шоу .

В Москве дополнительные показы пройдут 27 марта и 19 апреля в театре на Цветном. Далее «ТехноМесса» будет представлена в регионах: 10 апреля — в Казани («Пирамида»), 11 апреля — в Тольятти (ДК Тольятти), 12 апреля — в Самаре (КРЦ «Звезда»), 22 апреля — в Воронеже (КЗ Воронеж) и 24 апреля — в Ростове-на-Дону (ДК «Ростсельмаш»).

В программе — известные произведения, такие как «O Fortuna», «Dies Irae» и «Lacrimosa» Моцарта, а также авторские композиции, объединtнные в единое аудиовизуальное действие.

«Проект, объединяющий академическое многоголосие, оркестр и электронную музыку, вызвал интерес у зрителей как пример нового сценического формата, в котором классическая традиция звучит современно и масштабно», — рассказывают авторы проекта.

Премьера шоу состоялась 15 марта.

