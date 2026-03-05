В Москве пройдет премьера уникального хорового шоу

В Московском театре Эстрады пройдет уникальное хоровое шоу «ТехноМесса» от проекта PALESTRINA. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Концерт состоится 15 марта. В рамках проекта зрители услышат академический хор под аккомпанемент электронной музыки. В программу мероприятия вошли такие композиции, как «Ameno», «O Fortuna», «Dies Irae», «Lacrimosa» Моцарта, «Agnus Dei» Барбера.

«Свет и медиа-арт усиливают звук, превращая каждый номер в цельное аудиовизуальное переживание. Это не концерт «под биты», а заново собранная музыкальная форма, где вибрация ощущается буквально кожей», — заявили в пресс-службе.

После премьеры в Москве PALESTRINA будет гастролировать в Казани, Самаре, Тольятти, Воронеже и Ростове-на-Дону.

«Мы не осовремениваем классику ради эффекта. Мы раскрываем её внутреннюю энергию так, чтобы она звучала на языке сегодняшнего дня», — рассказал главный дирижёр проекта Гадель Абдурахманов.

