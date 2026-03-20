Мать и внебрачный сын Пьера Нарцисса выдвинули права на многомиллионное наследство певца

Бывший директор и друг Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что мама и внебрачный сын певца выдвинули права на многомиллионное наследство. По его словам, речь идет о 120-130 млн рублей.

Дворцов признался, что 19 марта состоялись переговоры с сыном Нарцисса Андре, и он заявил, что собирается бороться за свою долю наследства. На данный момент молодой человек находится в Камеруне, куда направился после двух месяцев в российском СИЗО.

«Вчера общались с Андре. Так как он не имеет российского гражданства, его посадили, и он отбывал наказание в СИЗО. Чтобы вы понимали, мы сюда его привезли за свой счет. И когда уже мы отправляли его на самолет, его задержали. Он отбывал срок в районе двух месяцев. В течение этого времени мы пытались его вытащить, обратились даже в посольство Камеруна, там развели руками. Мы позвонили матери Нарцисса. Она обвинила снова Валерию: «Вы его пригласили, из-за вас он попал за решетку, вы этот вопрос и решайте». То есть она на собственного внука чхать хотела», — заявил Дворцов.

Продюсер поделился, что все имущество Нарцисса осталось в Камеруне, а в России перед кончиной он все продал. Также Дворцов подчеркнул, что завещание артист составить не успел, так как и не думал об уходе из жизни. Теперь же на наследство претендуют вдова исполнителя Валерия Калачева с дочерью Каролиной, мама Нарцисса, сын Андре и его семья.

«Андре претендует на наследство. У Нарцисса осталась большая вилла там стоимостью несколько десятков миллионов рублей. Что касается остального наследства, в России у него ничего не осталось. У него была квартира, которую он продал. А машину он отдал дочери Каролинке. В Камеруне у него осталось наследство в районе 120-130 млн рублей. Сейчас идет борьба, и мать Нарцисса всячески отодвигает Валерию и Каролину от этих денег. Андре подтвердил, что будет бороться за наследство. У нас были переговоры», — рассказал продюсер.

Как отметил Дворцов, несмотря на борьбу за наследство, у Андре нет ненависти к вдове Нарцисса и сестре. По признанию продюсера, негатив исходит только от матери певца.

«За наследство взялись не так давно, где-то в прошлом году. До этого было непонятно. У Пьера была там своя чайная плантация и, соответственно, дом. Все это они хотят забрать себе, хотя Андре я могу понять, потому что это все-таки был его отец. Мы не скандалим с ним, просто он делает определенные шаги ради своей цели», — рассказал Дворцов.

