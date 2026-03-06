С севшего на императорский трон гостя Эрмитажа взыскали почти миллион

С мужчины, севшего на трон Павла I в Эрмитаже, взыскали 847 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге взыскали почти миллион рублей с гостя Эрмитажа, который в марте 2025 года сел на трон императора Павла I. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Суд взыскал с Александра Дробышева стоимость реставрационных работ — 825 813 рублей 59 копеек, а также госпошлину в 21 516 рублей, уточнила Лебедева.

Как установил суд, 21 марта 2025 года посетитель в нарушение правил зашел за веревочное ограждение и сел на трон для селфи. Когда смотритель музея сделала ему замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на подножную скамеечку кресла. После его задержали сотрудники Росгвардии.

Сиденье трона в результате действий мужчины оказалось деформировано, бархат на поверхности трона и скамьи разорван.

Кресло гроссмейстера Ордена Святого Иоанна Иерусалимского изготовили в 1799-1800 годах для русского императора Павла I, принявшего орден под свой протекторат после захвата острова Мальта французскими войсками осенью 1798 года. Тронное кресло поступило в коллекцию Эрмитажа в 1946 году из исторического отдела Музея этнографии народов СССР.

Ранее в Эрмитаже задержали посетителя за повреждение статуи императрицы.