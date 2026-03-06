Размер шрифта
Актера сериала «Новенькие» обвинили в домогательствах к ученицам

Актер Артем Давыдов опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
Постер сериала «Новенькие»

Актера сериала «Новенькие» Артема Давыдова обвинили в домогательствах к бывшим ученицам театральных курсов. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Известно, что 28-летний выпускник Школы-студии МХАТ Артём Давыдов четвертый год готовит абитуриентов для подготовки к поступлению в театральные вузы страны. Однако теперь на него жалуются девушки-ученицы. По словам одной из них, Ольги, она пришла на занятия к артисту три года назад с девушками, еще не окончившими школу.

По словам студентки, преподаватель якобы ругался матом, оскорблял и прерывал оплаченные занятия, после чего звонил девушкам ночью, делал сексуализированные намеки, звал в гости и задавал вопросы интимного характера. Другая ученица по имени Яна заявила, что Давыдов сам нашел ее в чате поступающих и якобы предложил секс в обмен на преференции при поступлении в вуз.

В беседе с SHOT Артем Давыдов опроверг обвинения и сделал предположение, что девушки обижены после того, как не поступили в вуз.

В конце февраля экс-модель обвинила известного фотографа Бородулина в домогательствах в 14 лет.

Ранее Уилл Смит попросил отклонить поданный против него иск о домогательствах.

 
