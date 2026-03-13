Размер шрифта
Буланова связала вторую волну популярности с магическим амулетом

Татьяна Буланова заявила, что магический амулет помог ей снова обрести славу
Lev Ilyin/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова призналась, что использует магические амулеты, которые помогают ей защититься от сглаза и добиться успехов в карьере. В беседе с Общественной Службой Новостей она заявила, что один из таких эзотерических предметов, возможно, помог ей успешно вернуться на сцену.

Амулет для певицы сделал ее близкий друг, который довольно популярен «в оккультных кругах» — как утверждает артистка, он обладает экстрасенсорными способностями.

«Честно говоря, я не знаю, помогает этот атрибут или нет, но такое впечатление, что ко мне вернулась слава как раз после того, как мне вручили этот рукотворный символ», — заявила Буланова.

Она добавила, что точно не знает, как работают подобные вещи, но считает, что они помогают, так как рейтинги внезапно взлетели. По словам певицы, она почти постоянно носит амулет с собой.

Певец Ярослав Сумишевский до этого рассказал, что Филипп Киркоров подарил ему талисман на удачу – амулет в виде золотой рыбки, украшенной камнями, похожими на бриллианты. Он должен был помочь ему дойти до финала проекта «Маска», однако не сработал. Сейчас Ярослав хранит талисман на полке с наградами.

Буддийский амулет ранее спас юношу от пули во время перестрелки.

 
