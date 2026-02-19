Буланова раскрыла хитрость, к которой прибегает при провалах памяти на сцене

Певица Татьяна Буланова рассказала, что, как и многие другие исполнители, часто сталкивалась с ситуацией, когда внезапно забывала тексты своих песен. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что в момент, когда такие случаи стали повторяться, обнаружила у себя дефицит витамина В12, влияющего на память.

«Бывало такое, что поешь и осознаешь, что дальше ты текст забыл и нужно как-то выкручиваться из ситуации. Приходится направлять микрофон в сторону зрительного зала, чтобы вместо тебя допели. Есть такая хитрость у артистов», — сообщила Буланова.

Она добавила, что «временные провалы в памяти» провоцирует, в том числе нехватка витамина В12 – по словам артистки, в ее случае как раз так и оказалось. Обнаружив это, звезда справилась с проблемой и перестала забывать тексты песен.

Напомним, за последние два года количество концертов заслуженной артистки России Татьяны Булановой выросло в 11 раз. Повышенный спрос на выступления Булановой авторы исследования связывают с трендом на девяностые и нулевые. Также увеличилась средняя цена билета на концерты Булановой: вдвое, на 52% за два года. При этом у Кадышевой количество концертов выросло на 32%, а средняя стоимость билета — на 54%.

Ранее СМИ выяснили, сколько осталось выплатить мужу Булановой по долгам в 13 млн рублей.