Долина захотела посетить места, где раньше жила

Певица Лариса Долина рассказала РИА Новости о желании посетить любимые места.

Долина уточнила, что хочет погулять по любимым местам в Москве и Санкт-Петербурге. В частности, в районах, где раньше жила.

«Я очень надеюсь, что когда-нибудь выкрою время, приеду и посещу свои любимые места — например, место, где я жила когда-нибудь», — поделилась певица.

Долина призналась, что пока не может посетить любимые места из-за плотного графика.

Долина больше года не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

В феврале бизнесмен Юрий Растегин рассказал в беседе с kp.ru, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость.

