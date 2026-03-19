Певица Ханна записала трек на китайском

Певица Ханна анонсировала в Telegram-канале выход трека на китайском языке.

Ханна записала песню «Потеряла голову» на китайском.

«Сама в шоке, как это произошло», — поделилась артистка.

Поклонники позитивно встретили композицию.

«Вау, даже на иностранном чувствуется эта энергетика и эйфория от любви в песне», — заявила фанатка.

Певица Ханна начала сольную карьеру в 2013 году с песни «Я просто твоя». Весной 2014 года она записала в дуэте с Егором Кридом песню «Скромным быть не в моде». Певица является многократным лауреатом премии «Золотой граммофон».

В мае 2024-го Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.

