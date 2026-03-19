Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Назван секрет подтянутой фигуры Дольфа Лундгрена в 68 лет

Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Американский актер и режиссер Дольф Лундгрен сохраняет превосходную форму с помощью регулярных тренировок. Об этом сообщает Men Today.

Как отмечает издание, 68-летний Лундгрен тренируется пять дней в неделю. В один из них он качает грудь и руки, на следующий день спину, потом плечи и бицепсы, а ноги и пресс прорабатываются дважды. Артист отмечал, что не придерживается строгого регламента.

«Вечером у меня есть план на следующий день, но я корректирую его в зависимости от самочувствия. Если мне не хочется что-то делать, я не буду», — рассказывал артист.

Лундгрен также делает реабилитационную тренировку и занимается раз или два в неделю кардио, а именно пилатесом. Актер рассказывал, что эти упражнения укрепляют пресс, улучшают баланс и гибкость.

В плане еды Лундгрен придерживается пескетарианства и правильного питания. Жена актера Эмма Крокдал делилась, что она и муж могут позволить себе бокал красного вина с пастой, когда выходят в свет.

«Однако стараемся как можно чаще есть дома, потому что точно знаем, что попадает в наш организм. Я готовлю ему все блюда, чтобы убедиться, что он получает достаточно белка», — заявила Крокдал.

Ранее Лундгрен пожалел, что отправил Сталлоне в больницу.

 
Теперь вы знаете
Удар Ирана по крупнейшему в мире СПГ-комплексу и 999-я шайба Овечкина. Что нового к утру 19 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!