Назван секрет подтянутой фигуры Дольфа Лундгрена в 68 лет

Американский актер и режиссер Дольф Лундгрен сохраняет превосходную форму с помощью регулярных тренировок. Об этом сообщает Men Today.

Как отмечает издание, 68-летний Лундгрен тренируется пять дней в неделю. В один из них он качает грудь и руки, на следующий день спину, потом плечи и бицепсы, а ноги и пресс прорабатываются дважды. Артист отмечал, что не придерживается строгого регламента.

«Вечером у меня есть план на следующий день, но я корректирую его в зависимости от самочувствия. Если мне не хочется что-то делать, я не буду», — рассказывал артист.

Лундгрен также делает реабилитационную тренировку и занимается раз или два в неделю кардио, а именно пилатесом. Актер рассказывал, что эти упражнения укрепляют пресс, улучшают баланс и гибкость.

В плане еды Лундгрен придерживается пескетарианства и правильного питания. Жена актера Эмма Крокдал делилась, что она и муж могут позволить себе бокал красного вина с пастой, когда выходят в свет.

«Однако стараемся как можно чаще есть дома, потому что точно знаем, что попадает в наш организм. Я готовлю ему все блюда, чтобы убедиться, что он получает достаточно белка», — заявила Крокдал.

