Охлобыстин вспомнил, как чуть не «завалил» четыре проекта из-за проблем со здоровьем

Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с mk.ru, что у него возникли проблемы со здоровьем из-за вросшего ногтя.

По словам Охлобыстина, боли были настолько сильными, что он не мог наступать на ногу, а также купил специальные ботинки на два размера больше. Артист не знал, что с ним. О вросшем ногте ему рассказали костюмерши.

Охлобыстин добавил, что долго не мог обратиться ко врачу, так как работал на четырех проектах одновременно.

«Я посмотрел в интернете и тут же наткнулся на видео, где показывают, как это все разрезают, ставят какие-то скобки. И я понял, что если пойду на это, завалю все четыре проекта. Мало того, в двух из них я должен был танцевать. Я и так как коряга двигаюсь, а тут должен был ещё и танцевать. В общем, это была катастрофа», — поделился актер.

Охлобыстин вспомнил, как его пробивал холодный пот во время репетиции танцев. После съемок он обратился к подологу. По словам артиста, после решения проблемы его посетило «дзен-откровение». Во время болей артист только и думал о ноге, поэтому другие проблемы ушли на второй план.

«Видите, какова психология человека: стоило только вылечить, сразу все навалилось. Какие-то решения надо было принимать, кого-то оценивать. Так что лучше бы и дальше нога болела, чем все другие проблемы», — рассказал Охлобыстин.

